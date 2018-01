YL dévoile un nouveau freestyle et la date de sortie de sa mixtape !

La révélation de 2018?

YL avait annoncé sur ses réseaux sociaux qu’une surprise sortirait cette semaine, il n’y en a pas eu une mais deux. En effet, le rappeur Marseillais a d’abord annoncé la date de sortie de son premier projet, qui sera une mixtape intitulée « Confidences », disponible à partir du 23 février, le deuxième élément n’est autre qu’un freestyle inédit publié sur ses réseaux sociaux.

Le freestyle montre une fois de plus les qualités de kickeur que le public avait entrevues chez YL, durant l’année 2017. Ce morceau s’inscrit parfaitement dans son univers, puisqu’il n’hésite pas à aborder les thématiques du quartier, tout en conservant quelques phases égotrip. Une carte de visite idéale pour ceux qui découvriraient YL. Quant au clip, ce dernier semble avoir mis un point d’honneur à le tourner dans sa cage d’escalier, renforçant son côté à la fois sombre et authentique, à l’instar de nombreux grand rappeurs Marseillais.

Le rappeur originaire du quartier d’Air-Bel s’était fait découvrir en 2017, à travers divers clips « Loin » « Sarrazin » « Mon Barrio » ayant tous rencontré un certain succès et montrant qu’YL n’est pas uniquement une machine à kicker. Toutefois, ses apparitions (plus lointaines dans le temps) sur des morceaux ramenant plusieurs rappeurs Marseillais ont montré que l’artiste des quartiers nord était attaché à sa ville, en n’hésitant pas à aller croiser le micro avec d’autres artistes locaux.

Sa signature chez Def Jam France est apparue comme un pallier franchi par YL dans le développement de sa carrière, permettant de l’aider à franchir un cap.

Ainsi, le rendez-vous est fixé au 23 février pour voir si ce cap a été franchi, toutefois une fausse tracklist avait circulé sur internet, il y a quelques semaines. Celle-ci était prometteuse puisque Rohff, Jul, Lacrim, Fianso, Soolking, et Rémy étaient annoncés. Aucun nom ne paraissait improbable quant à l’idée d’une collaboration avec YL, toutefois elle n’a pas été confirmée par le principal intéressé, si elle s’avère réelle, le rappeur marseillais marquerait un grand coup en cette année 2018 !