Kevin Gates est sorti de prison !

Il était temps après l'excellent By Any Means 2!

Mieux vaut tard que jamais.

Ce matin, TMZ rapportait que le rappeur originaire de Bâton-Rouge avait été libéré du East Moline Correctional Center, dans l’Illinois, une semaine après avoir annoncé qu’il serait libre incessamment sous peu.

En tout, Kevin Gates a purgé une peine de seulement neuf mois de prison sur les 30 qui avaient été prononcés initialement. C’est la deuxième libération de prison en moins d’un an pour Gates, qui avait déjà été condamné, il y a plus d’un an, à effectuer 6 mois de prison après avoir asséné un coup de pied dans la poitrine d’une fan qui était au premier rang de l’un de ses concerts...

Dans la foulée de la libération pour cette affaire, Kevin Gates a dû retourner en prison puisqu’il a été arrêté en possession illégale d’armes à feu, impliquant qu’il n’avait pas les autorisations nécessaires pour porter cette arme.

Dans le cadre de sa libération conditionnelle, Kevin Gates sera assigné à résidence durant une certaine période (le temps n’a pas encore été révélé), et bien entendu il n’est pas autorisé à posséder des armes à feu.

Toutefois, Kevin Gates a décidé de surfer sur le buzz de sa libération en postant sur son compte Twitter et Instagram une photo sur laquelle la légende « I’m In » est inscrite. Néanmoins, nous ne savons pas à quoi ce message peut s’apparenter, cela peut très bien être le titre d’un nouveau morceau, d’un nouveau projet ou bien tout simplement un message personnel.

En tout cas, Kevin Gates reviendra très rapidement aux affaires musicales étant donné qu’il n’a pas su exploiter les excellents retours critiques concernant son album « Islah ». En effet, les affaires judiciaires précédemment évoquées ont écorné son image, désormais c’est à Gates de convaincre à nouveau le public par la qualité de sa musique.