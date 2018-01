Iggy Azalea invite l'un des rappeurs du moment sur son prochain single !

Cette collaboration fera parler d'elle !

En 2014, Iggy Azalea s’était faite connaître mondialement avec la sortie de son premier album « The New Classic », mais également grâce au single « No Mediocre », en featuring avec T.I. Depuis quatre ans, l’Australienne n’avait pas sorti d’album mais cela touche à son terme puisque son nouvel opus verra le jour en 2018.

Afin de promotionner de la meilleure des façons ce nouveau projet, Iggy Azalea a décidé d’inviter l’un des rappeurs du moment sur son prochain single, en la personne de Quavo des Migos. La collaboration sera intitulée « Savior » et fera office de premier extrait du nouvel album.

Dans le souci d’obtenir le plus de visibilité médiatique possible, ce fameux morceau sera dévoilé au monde entier lors de la finale du Super Bowl, qui aura lieu le 5 février 2018.

Par l’intermédiaire de ce single, Iggy Azalea cherchera à retrouver les sommets des charts étant donné que ses derniers singles n’ont pas rencontré un grand succès. Ajoutons à cela ses ennuis contractuels avec Def Jam, mais également la fin de sa collaboration avec T.I, qui était son producteur.

Quant à Quavo, cette collaboration montre son influence en ce début d’année 2018, entre sa mixtape commune avec Travis Scott, la sortie imminente du nouvel album des Migos « Culture 2 », et enfin des artistes qui font appel à lui afin de relancer leur carrière.

En tout cas, il faudra compter sur Quavo et Iggy Azalea pour l’année 2018 !