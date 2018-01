Les gestes des rappeurs sont loin d'être anodins !

Le geste, un signe communautaire...

Que ce soit lors des débuts du mouvement Hip-Hop aux Etats-Unis ou actuellement, la gestuelle a toujours été un élément très important pour le rappeur. Véritable signe de reconnaissance d’un artiste, le geste distinctif aura su évoluer à travers les époques, mais n’a jamais cessé d’exister.

Les prémices

Les années 80 en voient apparaître les prémices, notamment avec le mouvement gangsta rap. A ce moment-là, le Hip-Hop connaissait des années assez fortes et certains acteurs du milieu ont commencé à pouvoir vivre de leur art.

Ce sont des signes distinctifs liés aux quartiers et aux gangs qui ont commencés à apparaître alors. East coast, West coast, là n'est pas la question; mais le moins que l’on puisse dire est que la bonne entente ne battait pas son plein. Le côté où l’on se plaçait et l’endroit d’où l’on venait avaient donc une réelle importance et il ne fallait pas que la confusion puisse être possible.

Les années 2000

Ce n’est que dans les années 2000 que cette tendance arrive jusqu’en France. Si à partir de là, l’appartenance à un quartier n’était pas la priorité, se distinguer des autres en adoptant son propre style vestimentaire et son propre geste était au cœur des préoccupations.

Aujourd’hui encore, lorsque l’on pense à la plupart des rappeurs qui marquent notre époque, on les voit directement se placer physiquement d’une certaine manière.

Mais encore plus qu'un objet identitaire, cela permet au public d'éprouver un sentiment d'appartenance important à un groupe. En concert on peut d’ailleurs souvent voir la foule faire le geste fièrement de leurs idoles tous ensemble.

Les signes qui ne trompent pas

BOOBA

Le D.U.C affiche fièrement les caractères de son label 92i.

KAARIS

Un "G" comme Gradur rappelant au passage les gâchettes des fringues.

DAMSO

Le signe "Vie" de Damso en a marqué plus d'un.Certains de ses fans sont même allés juqu'à se le tatouer sur le bras...

KAARIS

Le célèbre double fuck repris par tous ses fans.

S CREW

L'ENTOURAGE

Très simplement, le collectif l’Entourage dont de nombreux rappeurs ont fait ou font encore parti comme Nekfeu, Eff Gee, Deen Burbigo, Alpha Wann, Jazzy Bazz ou encore Mekra; ont choisi le "L" de "L’Entourage". Très reconnaissable, à l'image du S crew.

PNL

Ademo et N.O.S forment un "Z" comme Zoo en référence aux Tarterêts, le quartier dont ils sont originaires en Corbeil-Essonnes.

JUL

On ne pourrait mieux terminer cet article qu'en citant JUL. Son fameux "Jul" écrit aves les mains est connu de tous. Le team Jul s’étend de plus en plus, et les deux guns tournés vers le ciel également.

