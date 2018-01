Un documentaire sur Drake sera bientôt dévoilé !

Neuf ans, c’est le temps qu’à mis MarQuis Trill pour réaliser son rêve : un documentaire sur Drake. Intitulé "Toronto To Houston", la vidéo met en scène des moments forts de la carrière du rappeur. On le voit en concert, en club, lors de divers évènements…

C’est donc depuis 2009, date de son apogée musicale que MarQuis Trill suit son idole à chacune de ses apparitions. Par le biais d’une publication Instagram, l’influenceur a dévoilé le trailer de son documentaire il y a quelques jours.

"Les gens demandent toujours "Comment avez-vous commencé ?" Eh bien, une façon de filmer @Champagnepapi à Houston, Tx. Chaque concert, événement, club, ou apparition qui s'est passé à H-Town, j'étais là. 2018 marque le 5e anniversaire du « Houston Appréciation Weekend ». Pour comprendre ce qu'est le Houston Appréciation Weekend, a.k.a # HAW, il faut remonter à son origine. Je parle de 2009, alors que Drake s'élevait au sommet du monde de la musique. Il attribue à Houston la culture et l'impact qu'elle a eu sur lui en lançant sa carrière - en particulier le 8 mai 2009, le spectacle de Warehouse Live. J'espère que tout le monde aime mon documentaire artistique. Note de côté : À tous les artistes, hustlers, créateurs et professionnels en herbe. Restez concentré, bloquez toute négativité et travaillez votre art tous les jours. Je sais qu'il y a des jours où vous avez l'impression que tout votre travail passe inaperçu et que votre carrière ne bouge pas. Je suis ici comme une preuve vivante pour vous dire : « Vous pouvez être où et ce que vous voulez être. » Titre : Toronto to Houston Date : À venir Directeur et éditeur : @MarQuisTrill Avec l'aimable autorisation de RAPALOT TAG 5-7 PERSONNES | QUELLE EST VOTRE CHANSON FAVORITE PAR "DRAKE » ? | Je vais choisir 5 gagnants sur les commentaires pour gagner des prix !"