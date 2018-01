Dr. Dre donne de nouvelles infos sur ''Detox'' !

Son album jamais sorti verra-t-il le jour ?

Si l’album "Detox" de Dr. Dre n’a jamais vu le jour, il se pourrait qu’il fasse tout de même couler beaucoup de plumes, et cela depuis bien longtemps.

Alors que le journaliste sportif pour la chaîne sportive ESPN nommé Chris Haynes était à un entrainement des Golden State Warriors, ce dernier aurait surpris Dr. Dre accompagné de Jimmy Iovine (fondateur de Beats By Dre).

C’est donc avec curiosité qu’il aurait approché le rappeur pour lui demander des nouvelles de son album "Detox". Un projet qui s’inscrivait dans la trilogie des projets "The Chronic" paru en 1992 et "The Chronic 2001" paru en 1999 (aussi étrange que cela puisse être).

La réponse, plutôt surprenante, en a intrigué plus d’un.

"Je travaille sur quelques nouveaux titres en ce moment. On va voir..."

A suivre donc…