50 Cent veut en venir aux mains avec Joe Budden !

Et un de plus !

50 Cent rejoint le cercle très fermé des rappeurs ayant envie d’en découdre avec Joe Budden. Après l’incident entre Migos et ce même Joe Budden survenu il y a quelques semaines, c’est désormais au tour de 50 Cent de chercher des explications.

Décidément Joe Budden est attaqué de tous les côtés, Eminem s’en est également pris à l’animateur de télévision, après que ce dernier ait tenu des propos loin d’être élogieux concernant la qualité de l’album « Revival ». D’ailleurs Eminem, sans mentionner directement Joe, avait semblé lui répondre en disant de ne pas mordre la main qui l’avait nourrie.

Proche d’Eminem, 50 Cent est également monté au créneau pour s’attaquer à Joe Budden, sur Instagram, en se moquant de lui, comme Fifty sait si bien faire. Il n’en fallait pas plus que pour Joe Budden réponde à son tour, sur Twitter, en disant à 50 Cent de se calmer rapidement, sinon la colère risquerait de monter chez ce bon vieux Joe.

Hargneux et tenace, 50 Cent a tenu à lui répondre de façon simple et courtoise, sur Instagram, en disant que Joe Budden a eu une mauvaise idée et qu’il se ferait botter le cul bientôt... A l’heure actuelle, l’animateur n’a toujours pas répondu, mais en tout cas 50 Cent semble enfin avoir trouvé quelqu’un d’obstiné comme lui, dans le conflit.