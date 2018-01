La programmation du festival ''Les Ardentes'' s'annonce très lourde !

La scène Hip Hop de nouveau mise à l'honneur...

Si les membres de NTM ont prévu une grosse tournée cette année pour célébrer leurs 30 ans de carrière, ils sont également à l’affiche du festival "Les Ardentes" 2018. Mais le festival qui se déroule en Belgique dévoile bien d’autres surprises.

Aux côtés de ce groupe anthologique originaire de la Seine-Saint-Denis, on retrouve de gros talents Hip Hop comme Niska, Orelsan, Vald, Damso ou encore Mc Solaar. Et les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là !

A leurs côtés, on retrouve aussi de grosses pointures de la scène internationale comme l’américain Wiz Khalifa et les anglais Skepta et Massive Attack.

Le festival qui existe depuis 2006 avait déjà mis la barre très haute l’année dernière et s’était inscrit comme un évènement marquant pour la musique urbaine. Cette année, l’expérience risque de se renouveler.

Pour le vérifier, il suffit de se rendre les 5, 6, 7 et 8 juillet 2018 au parc Reine Astrid à Liège !