Quand Major Lazer reprend un célèbre titre d'MHD !

Un mélange plutôt audacieux...

C’est à l’énorme tube d’MHD que le célèbre groupe Major Lazer a décidé de s’attaquer. Officialisé sur le compte twitter du petit prince de l’afrotrap, la nouvelle peut en surprendre plus d’un.

Si l’on a déjà pu voir une photo de Diplo (le dj de Major Lazer) accompagné d’MHD datant de l’année dernière, cette fois-ci la collaboration prend réellement forme. Un défi plutôt important lorsque l’on sait que le titre "La puissance" a été certifié single de diamant avec près de 35 millions de ventes cumulés en Physique / Digital / Streaming soit 150 millions de vues !

Pour rappel le rappeur a récemment fait une tournée aux USA et interpelle de plus en plus de monde. Il participera même au festival Coachella aux côtés de grosses pointures cette année. On dirait que les choses vont plutôt bien pour lui.

La puissance, gros c’est la puissance.