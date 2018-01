La collaboration entre Kendrick Lamar et Nike prend forme !

Le rappeur dévoile un visuel et une date de sortie...

Alors que Kendrick Lamar faisait un petit concert lors de la mi-temps d’un match de foot américain, on a pu remarquer qu’il était entièrement vêtu par la marque Nike, jusqu’au pied ! C’est en effet les nouvelles Cortez qu’il portait.

Appelés les Cortez "Kenny 1", les chaussures sortiront officiellement le 26 janvier ! Si l’on connaît maintenant le partenariat entre Kendrick Lamar et la célèbre enseigne Nikes, cette alliance peut en effrayer plus d’un niveau tarifaire. Et bien tenez vous bien, la paire ne dépassera pas les 100 euros, soit le prix habituel des modèles proposés par la marque.

Lorsque l'on découvre la photo publiée sur twitter, on voit bien entendu que le rappeur a voulu rendre hommage à son album "Damn" sorti en avril 2017.

Une belle prise d’initiative, surtout lorsque l’on sait qu’une version collector du projet a été commercialisée pas plus tard que le mois dernier !