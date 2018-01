Kendrick Lamar s'allie à Vince Staples pour la B.O de ''Black Panther'' !

Découvrez le nouveau trailer du long-métrage...

Il y a quelques jours, on a pu découvrir le morceau "All the Stars" de Kendrick Lamar et SZA extrait de la B.O du film "Black Panther" dont la sortie est prévue pour cette année. On a ensuite pu entendre parler de ce titre à nouveau suite à la publication dans laquelle Lupe Fiasco accusait Kendrick d’avoir copié sa pochette d’album.

Alors que Kung Fu Kenny animait la mi-temps de la finale du championnat de football américain universitaire, ce dernier a dévoilé le nouveau trailer de "Black Panther" contenant un morceau en collaboration avec Vince Staples. Une alliance qui devrait à coup sur bien fonctionner.

Pour découvrir les autres morceaux de cette B.O qui s’annonce très bien, il faudra s’armer de patiente et attendre la sortie officielle du film prévue dans deux mois.

En attendant, on vous laisse découvrir la nouvelle bande-annonce du long-métrage ci-dessus...