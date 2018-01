Les Black Eyed Peas sont de retour avec un nouveau single !

Découvrez le nouveau clip des Black Eyed Peas : "Street Livin'"...

Bien que l’on ait pu entendre parler des membres des Black eyed Peas respectivement ces dernières années, cela fait bien longtemps que l’on ne les a pas vu produire en tant que groupe. Leur dernier album en date, "The Beginning" remonte à 2010. Un bien beau succès commercial puisqu’il contenait les tubes "Just Can not Get Enought" et "The Time". En 2016, on a également pu les revoir avec une nouvelle version de "Where’s the love".

Depuis, les Black Eyed Peas ont travaillé sur un roman graphique de science-fiction Marvel intitulé "Master of the Sun" et ont annoncé préparer des nouveautés.

Pas plus tard qu’hier, Will.I.AM, Taboo et Apl.De.Ap ont dévoilé un nouveau single. Intitulé "Street Livin’", le morceau traite d’un message fort : les violences à l’arme, les brutalités policières, la communauté et l’immigration sont les sujets abordés. Le visuel quant à lui met en scène des moments marquants de l’histoire tandis que les artistes chantent/rappent par-dessus. Le ton employé est maussade et l’atmosphère bien loin de la pop/danse qu’ils sont habitués à nous livrer.

Si l’on a pu lire sur leurs réseaux "Je viens pour toi, 2018", on peut se demander ce qu’ils préparent, mais nous n’avons pas plus d’informations pour le moment !