The Weeknd casse son contrat avec H&M !

L'artiste ne veut plus être associé à la marque de vêtements...

The Weeknd a décidé de ne plus collaborer avec la marque de vêtements suédoise avec qui, il était en contrat depuis plusieurs années...

En effet, le Canadien n’a clairement pas apprécié la récente polémique qui touche H&M et a donc rompu son partenariat avec eux.

C’est hier soir, sur twitter que l’artiste a annoncé la nouvelle à ses fans en expliquant qu’il était "choqué et embarrassé" par cette photo qui, depuis, a fait le tour des réseaux sociaux...

"En me réveillant ce matin, j’ai été choqué et embarrassé par cette photo. Je suis clairement offensé et je ne travaillerais plus jamais avec H&M dans le futur...".

Pour ceux qui ne sont pas au courant de la polémique qui touche la marque de textile, hier H&M a dévoilé une nouvelle collection sur son site internet.

Dans cette nouvelle collection, on peut y voir un enfant noir porter un sweat vert foncé sur lequel est écrit : "Coolest monkey in the jungle" traduisible par "Le single plus cool de la jungle".

Inutile de préciser le pourquoi du comment de cette polémique, vous l’avez compris, la marque de textile a été d’une terrible maladresse...

Cette polémique n’est donc pas sans conséquence, puisque un grand nombre d’internautes ont réagi sur les réseaux sociaux, en prenant à partie la marque de vêtements suédoise !

Depuis la photo a été retirée mais le pull reste toujours en vente et disponible sur le site.

Pour ce qui est de l’entreprise, elle a tenu à présenter ses excuses au micro d’Europe 1, des excuses qui n’auront donc pas convaincu tout le monde et notamment The Weeknd !