Le nouveau freestyle de Chris Brown en direct d'un lieu particulier !

Fallait y penser !

Chris Brown ne fait décidément rien comme les autres. En effet, le rappeur américain a décidé d’alimenter son actualité avec un freestyle publié sur son Instagram, en direct d’un lieu insolite, à savoir des toilettes.

Deux mois auparavant, Chris Brown avait sorti un nouvel album intitulé « Hearbtreak on a Full Moon », mais la particularité du projet était de contenir 57 titres. Après avoir sorti un projet dans un format si peu conventionnel, le chanteur de Virginie était obligé de redoubler d’inventivité, c’est ainsi qu’est sorti le freestyle en live des toilettes.

En tout cas, nous ne comprenons pas vraiment le concept de cette vidéo à la fois surprenante et absurde, dans laquelle nous pouvons le voir assis sur le trône, en train de rapper des lines très simples et épurées. Tout le monde s’interroge sur ce qui a motivé Breezy à faire cela, il y a fort à parier que CB était dans un état second.

En dehors, de cette prestation unique dans son style, Chris Brown a tout de même teasé deux nouveaux sons sur son compte Instagram, prouvant que ladite vidéo des toilettes était sûrement un délire de CB.

2018 commence en douceur pour l’artiste originaire de Virginie !