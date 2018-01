Lil Uzi Vert ne serait pas réglo avec ses producteurs !

TM 88, un des producteurs de l’artiste se serait plaint de ne pas avoir été rémunéré pour son travail.

En effet, TM88 a travaillé aux côtés de Lil Uzi Vert sur l’album "Luv Is Rage 2" pour deux morceaux, "XO TOUR Llif3" et “Loaded”.

C’est donc contre Atlantic Records, le label du rappeur, que le producteur a manifesté son mécontentement via une publication Twitter :

"Never got paid for xo ballin off old checks"