Lupe Fiasco fait de grosses accusations !

Kendrick Lamar serait allé trop loin selon lui...

Alors que Lupe Fiasco se plait à dire que Kendrick Lamar est beaucoup trop surcoté depuis 2014, en insistant bien sur le fait qu’il pense qu’il est même moins bon lyriciste que Logic ou encore que King Los; il se pourrait que cette fois-ci il porte une plus grande accusation.

En effet, le différent vient du morceau "All The Stars" extrait de la B.O du film "Black Panthers" en featuring avec SZA. Selon Lupe Fiasco, le visuel serait complètement copié sur la pochette de son album intitulé "DROGAS Wave" et dont la sortie est prévue pour cette année.

C’est par le biais d’un poste twitter désormais effacé que l’on a pu découvrir son mécontentement :

"J’admets que c’est un peu trop proche pour être une simple coïncidence… bordel … je suppose que je vais devoir trouver une nouvelle pochette d’album maintenant… Merci Black Panther"

Si la publication peut paraître virulente, Dave Free, le président de TDE (son label), a su répondre rapidement :

“Va te jeter contre un arbre toi et tes allégations infondées."

Alors Lupe Fiasco changera t-il la cover de son projet prochain ? Il faudra être patients pour savoir…