Lomepal et Roméo Elvis préparent une grosse surprise commune pour 2018!

La frontière entre la Belgique et la France disparaît

L’an dernier, la Belgique s’était fait remarquer dans l’industrie du rap francophone, notamment à travers l’explosion de Damso, les révélations de Caballero & JeanJass, Hamza mais surtout Roméo Elvis.

Afin de continuer dans cet élan positif pour le rap belge, Roméo Elvis décide de passer le barrage de la frontière afin de s'associer avec un rappeur français, Lomepal, pour un projet en commun qui verra le jour durant l’année 2018.

C'est à travers une interview accordée au média Moustique que Roméo Elvis a lâché l’exclusivité, précisant également qu’ils avaient déjà terminé quelques morceaux ensemble. Toutefois la finalité serait de former un groupe plus que de proposer un projet éphémère. Le rappeur Belge a également précisé que l’idée germait dans leurs têtes depuis un certain temps mais qu’il préférait se concentrer sur leurs projets solos respectifs, à savoir « Morale 2 » pour Roméo Elvis et « Flip » pour Lomepal.

Toutefois, un projet commun entre les deux rappeurs semble être une bonne idée au vue de la proximité de leurs styles de rap. En effet, surtout aux Etats-Unis, la tendance est de proposer des projets communs entre artistes n’ayant rien à voir et l’absence d’alchimie se fait ressentir sur le rendu final.

Toutefois, en fin d’interview, Lomepal tient à nuancer les différences de styles entre lui et Roméo Elvis, précisant qu’il n’avait pas apprécié le morceau « Drôle de Question » sur « Morale 2 ».

En tout cas, l’initiative de former un groupe est à saluer car les deux rappeurs pourraient être précurseurs d’une tendance en France. Concernant le futur de Roméo Elvis, la réédition de « Morale 2 »arrive à grands pas.