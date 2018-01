Booba décroche 3 nouvelles certifications !

Le DUC a touché la cible!

Deux jours après la mise en ligne du clip « Tuba Life », en collaboration avec Niska, et un mois après sa sortie, « Trône » continue de réaliser des prouesses commerciales en obtenant single d’or sur single d’or, et certification d’album sur certification. En ce jour, le SNEP a officialisé 3 nouveaux singles d’or.

« Ridin » a été certifié single d’or un mois après sa mise en ligne sur les plateformes de streaming. De façon générale, cette obtention est rapide, toutefois cette qualification aurait pu être décrochée encore plus tôt si Booba avait décidé d’exploiter ce morceau plutôt que « Friday ».

En effet, lorsque « Trône » est sorti, le public voyait deux singles pouvant porter l'album, à savoir « Ridin » et « Friday », mais c’est le second qui a été retenu, et qui s’est vu mettre en image. Par la même occasion, cela a mis fin à un an d’absence de clip de la part de B2O.

Le second morceau à avoir obtenu la récompensée dorée est « Drapeau Noir », un des bangers du projet. Toutefois, ce n’est pas surprenant de voir ce morceau couvert d’or au vu de l’accueil reçu par le public, à sa sortie. Néanmoins, ce morceau n’est pas un format single et le plébiscite reçu est dû au fait que « Drapeau Noir » montre que Booba n’a rien perdu de sa superbe quand il s’agit de faire étalage de sa maîtrise technique, le temps d’un morceau.

En tout cas, « Drapeau Noir » est la preuve que Booba peut décrocher des certifications sur des morceaux n’ayant pas forcément une portée grand public, ce qui est bon signe pour décrocher des certifications sur tous les sons de l’album.

Enfin la troisième certification du jour concerne le morceau « 113 » en featuring avec Damso. Un son sur lequel les deux rappeurs croisent le micro, où le maître mot est performance. Cela pourrait même paraître étonnant que la certification ne soit décrochée qu’aujourd’hui quand on voit le succès global de Damso, et surtout sur les plateformes de streaming.

En tout cas, le morceau avait fait son effet auprès du public qui était ravi d’avoir un morceau s’inscrivant dans un style différent de « Paris c’est loin ». En tout cas, si un projet 92i devait voir le jour, il serait très intéressant de voir à nouveau Siboy, Damso et Booba s’affronter et se réunir sur plusieurs morceaux au vu de la qualité des différentes collaborations des rappeurs sus-cités.

Une fois de plus, Booba prouve qu’il est bel et bien sur le Trône du rap français, en ayant déjà certifié plus de la moitié des sons de son album disponible depuis le 1er décembre.