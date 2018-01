Le Wu-Tang Clan lance ses propres rolling papers !

Les rappeurs se lancent dans un nouveau business...

Ça y’est, le Wu-Tang Clan a sa propre marque de feuilles à rouler ! Si l’on sait que les membres du groupe légendaire originaire de New-York ont une véritable âme de business men, ils n’ont pas hésité à tout donner sur le packaging orné de lettres dorés ainsi que de leur logo. Mais attention, le contenu n’est pas à négliger. Chaque paquet contient 32 feuilles entièrement fabriquées en matériaux organiques !

Pour se les procurer, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur Amazone et vous pourrez les acheter entre 3,99 dollars et 42,99 dollars.

Si l’on sait que la marijuana récréative est désormais légalisée en Californie, il faut croire que le groupe aura su saisir la bonne occasion au bon moment. De plus, cela fait encore un bon pretexte pour parler du groupe qui se produira ce soir dans une salle de New York pour une performance "spéciale"…

En tout cas, force est de constater que le groupe sait rester dans l'actualité quoi qu'il arrive, et toujours avec autant de style...