Bonne nouvelle pour Kevin Gates !

Le rappeur va enfin pouvoir se concentrer sur la musique...

Souvenez-vous en mai dernier, Kevin Gates avait pris 30 mois de prison ferme pour possession illégale d’armes à feu !

Une affaire survenue le jour de sa libération pour une autre histoire dans laquelle il avait déjà écopé de 6 mois de prison en 2015. En effet, cette année-là, le rappeur avait violemment frappé d’un coup de pied une fan qui était venue assister à son concert.

La vidéo avait été récupérée par le magazine TMZ et dévoilée au grand public, il n’avait donc pas eu d’autres choix que de plaider coupable...

Et comme on vous le disait, justement au moment de sortir de ces 5 mois de prison, une autre affaire avait frappé le rappeur, mais cette fois-ci bien plus grave que la précédente.

En effet, Kevin Gates avait été accusé de possession illégale d’armes à feu et suite au procès, il avait été condamné à 30 mois de prison, l’éloignant un peu plus de la musique...

Mais aujourd’hui, toujours selon TMZ, le tribunal devrait lui accorder une liberté conditionnelle après 9 mois passés derrière les barreaux.

Une bonne nouvelle pour le rappeur originaire de la Nouvelle-Orléans qui va pouvoir retrouver les studios d’enregistrement histoire de rattraper le temps perdu !