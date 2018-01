Chief Keef chargé comme jamais !

Le rapport est tombé et ça fait beaucoup pour une seule personne...

On vous le rappelle en avril dernier, Chief Keef avait été arrêté à Miami pour une histoire de conduite sous l’emprise de stupéfiants...

Les policiers l’avaient arrêté en flagrant délit dans une transaction pour acheter de la drogue. À cette époque, c’est le magazine TMZ qui avait balancé l’info à travers une vidéo dans laquelle on pouvait voir le rappeur arrêté et menotté par les forces de l’ordre.

Aujourd’hui, les résultats de l’analyse de ses urines ont été rendus publiques et Chief Keef était sacrément chargé le jour de son arrestation.

Dans son organisme, le labo a découvert 8 sortes de drogues différentes : Morphine, Codéine, Prométhazine, THC, Hydrocodone, Norcodéine, Dihydrocodéine et Hydromorphone !

Un résultat plus qu’impressionnant qui prouve que le rappeur n’avait pas toutes ses facultés ce jour-là... Et pourtant, mardi dernier le juge a abandonné l’affaire et les accusations qui pesaient sur lui notamment celle pour conduite avec facultés affaiblies...

Chief Keef s’en sort donc bien ! Dorénavant, on espère qu’il a pris de bonnes résolutions pour 2018, en se concentrant un peu plus sur la musique et moins sur les drogues.