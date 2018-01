Quand Orelsan devient narrateur d'un film féministe !

Le retour du rappeur au cinéma...

Après la polémique bien connue autour de son titre "Sale Pute", et quoi que l’on en pense, on dirait qu’Orelsan va peut-être faire changer l’avis d'une partie du public à son égard. En effet, celui-ci sera bientôt à l’affiche d’un film plutôt originale et au caractère féministe, et cette fois-ci en tant que narrateur !

Nommé "Girls with Balls", le film sera donc raconté par Orelsan. Si l’on sait que le caractère du long-métrage sera assez humoristique, la participation du rappeur au ton cynique ne peut être qu’un plus.

Synopsis

Quand leur mini-van déglingué conduit par leur coach tombe en rade au milieu de nulle part, elles ne se doutent pas qu'elles viennent de tomber dans un piège mortel tendu par une bande de chasseurs dégénérés qui ont décidé de pratiquer une traque d'un genre nouveau : la chasse à la blonde ! Pour les Falcons une longue, très longue nuit commence ; une course pour leur survie qui va mettre à l'épreuve leur esprit d'équipe et éprouver les liens qui les unissent.

Mais sous leurs airs de victimes innocentes, les volleyeuses vont se révéler pleines de ressources.

Au cœur de la forêt, les rôles des chasseurs et des proies vont peu à peu s'inverser...

Choisi par Olivier Afonso qui travaille pour la première fois en tant que réalisateur (il était directeur artistique et responsable d’effets spéciaux auparavant), Orelsan se prêtera donc à un exercice assez particulier mais qui ne lui est pas méconnu. En effet, le rappeur avait déjà prêté sa voix pour un manga nommé "One Punch Man".

Pour le moment, la date de sortie du film n'a pas été communiquée. Il faudra donc être patients !