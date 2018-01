Puff Daddy revient sur son changement de nom !

P.Diddy ou Brother Love finalement?

Durant le mois de novembre, Puff Daddy a surpris l’intégralité de la planète puisqu’il a pris la décision de changer de nom, afin de devenir « Brother Love ». Cependant, peu de temps après, Sean Combs (de son vrai nom) s’est rétracté sur ce choix, mais l’histoire ne semble pas encore réglée.

En effet, à l’occasion d’une interview dans le talk-show de Jimmy Kimmel, P.Diddy a dit qu’il voulait tout de même accorder une seconde chance à ce fameux Love. Par la suite, le producteur New-Yorkais a expliqué qu’il n’avait jamais véritablement eu l’intention de se rétracter sur cette décision, si cela avait été fait, c’état à la demande de son équipe de communication.

Précisons que P.Diddy est en pleine promotion pour sa nouvelle émission de télévision intitulée « The Four », diffusée sur la Fox et dont il sera le producteur. Pour l’instant, nous ne connaissons pas encore le contenu de l’émission mais nous savons qu’il y aura des jurys tels que DJ Khaled, Charlie Walk, Meghan Trainor, Puff Daddy (lui-même), et présentée par Fergie des Black Eyed Peas.

Revenons-en au changement de nom, Puff Daddy aimerait bien donner une seconde chance à Love, à l’occasion de cette émission pour une raison simple (selon lui), tout le monde aime ce sentiment. Ce serait également l’évolution de sa personne et de son état d’esprit...