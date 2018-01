La troisième édition du Scred Festival arrive bientôt !

Jamais dans la tendance mais toujours dans la bonne direction...

Initié il y a trois ans à l’occasion des 18 ans du groupe légendaire du 18ème arrondissement de Paris la Scred Connexion; le Scred festival se prépare à dévoiler sa troisième édition sur trois jours (les 19, 20 et 21 janvier).

Très soucieux de révéler la culture Hip Hop dans son ensemble au public, les membres de la Scred, à savoir Koma, Haroun, Morad et Mokless prévoient comme chaque année depuis le début, de nombreux évènements. Ainsi, on pourra retrouver du rap, mais aussi de la danse, du graffiti ou encore des expotitions …

C’est donc le 19 janvier que les festivités débuteront, au New Morning très précisément. Côté concerts, pour la programmation, toujours autant de qualité. On y retrouvera des blazes comme Demi Portion, Swift Guad, Guizmo, Brav, A2H et Lord Esperanza pour ne pas tous les citer. Pour savoir tout en détails, c’est par ici.

Des battles de danse et de rap auront également lieu à La Place, le centre culturel Hip Hop situé aux Halles, avec des jurys de qualité comme Flynt ou encore Khondo. Sur sélection, tout le monde peut tenter sa chance et l’inscription est totalement gratuite.

Une belle prise d’initiative qui saura mettre une fois de plus la scène indépendante en avant !