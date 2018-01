Kim Kardashian et Kanye West investissent des millions dans leur maison !

Le couple ne fait pas les choses à moitié...

Alors que leur bébé ne devrait pas tarder à naître, Kanye West et Kim Kardashian continuent de rénover leur somptueuse maison en Californie autrefois détenue par Lisa Marie Presley.

Si 20 millions dollars ont déjà été versés pour l’achat de la propriété, le couple n’a cessé de réinvestir dans l’aménagement et dans l’extension des lieux. Ils devront d’ailleurs encore patienter plusieurs mois avant de s’y installer potentiellement.

D’après certaines sources, Kim Kardashian serait déjà entrain de faire réévaluer la valeur du manoir, et il pèserait actuellement plus de 60 millions de dollars. Comme quoi, investir peut avoir du bon ! Si l'on fait le calcul, Kim et Kanye ont déjà fait une plus-value de 20 millions de dollars...

Même si l'on ne sait pas précisement ce qu'ils ont prévu pour ce lieu, on sait d'ores et déjà qu'un laboratoire de musique complet pour Kanye West sera construit ainsi qu'un spa et de nombreuses surprises dans l'arrière-cour...