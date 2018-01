Donald Trump va assister à un concert de Kendrick Lamar !

Les deux hommes seront réunis le temps d'un match...

On le sait, la relation entre Donald Trump et la scène Rap/ Hip-hop n’est pas la meilleure qui existe ! Depuis son arrivée à la tête des États-Unis, il y a plus d’un an déjà, le président ne fait clairement pas l’unanimité auprès des rappeurs et artistes urbains...

On pense notamment à Eminem ou encore Snoop Dogg qui ont tous deux décidé, il y a de ça quelques mois, de s’opposer fermement, en musique, à la politique menée par ce dernier !

Que ça soit dans un freestyle, à travers un album ou même dans une mixtape, les deux artistes n'ont pas hésité une seule seconde pour protester contre la nomination de ce dernier...

Néanmoins, Donald Trump a rendez-vous avec le K.Dot lundi prochain lors d’un match de football américain qui se déroulera dans un collège à Atlanta.

En effet, on sait que le président américain est un fan inconditionnel de ce sport et lundi prochain, il aura l’occasion d’assister au show à la mi-temps prévu par Kung Fu Kenny.

Même si Kendrick Lamar n’a jamais critiqué ouvertement son président, il n’en reste pas moins pour autant que ce dernier ne le porte pas dans son cœur... En août dernier, pour le magazine Rolling Stones, il avait expliqué qu’il était inutile pour lui de critiquer quelqu’un qui était déjà à ce point ridicule !

Des propos qui permettront très certainement de réchauffer l’atmosphère lundi prochain à Atlanta...

En attendant, que Donald Trump le veuille ou non, Kendrick a été l’artiste le plus bankable et le plus performant sur l’année 2017 notamment grâce à la sortie de son banger d’album baptisé "Damn".

On peut donc affirmer que les spectateurs auront au moins la chance de ne pas s’ennuyer à la mi-temps, si toutefois le match s’avère ennuyeux !