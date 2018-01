Cardi B fait tomber un nouveau record !

En 6 mois de carrière...

De l’autre côté de l’Atlantique, la révélation de l’année 2017 s’appelait Cardi B, aussi bien pour ses titres sortis l’année dernière que sa proximité avec Migos, qui sont sous le feu des projecteurs.

Toutefois, Cardi B commence 2018 de la plus belle des manières puisqu’elle vient de battre un record historique, dans le classement Billboard.

Dans un premier temps, son single le plus récent « Bartier Cardi », en featuring avec 21 Savage, est entré en 14ème position du Billboard Hot 100, montrant par la même occasion l’engouement qu’elle suscite.

Secondement, Cardi B a réussi à égaler les Beatles, en un peu plus de 6 mois de carrière puisque la rappeuse américaine a 3 singles parmi les dix premières places du Billboard Hot 100.

Les morceaux en question sont « Bodak Yellow », revenu à la 10ème place cette semaine, « Motorsport » (en featuring avec Migos et Nicki Minaj) est actuellement 7ème et « No Limit » (en collaboration avec G-Eazy et A$ap Rocky) est à la 4ème place.

Ce qui fait 4 morceaux parmi les quinze premières places de ce top prestigieux, augurant un bel avenir pour sa carrière.

En tout cas, concernant ce record, la dernière artiste ayant réalisé cette prouesse n’est autre que Ashanti. Aucune rappeur ou rappeuse ne l’avait réalisé auparavant, une première dans l’histoire pour Cardi B.