Joey Badass fait une annonce qui va ravir ses fans !

Si la mixtape de Joey Badass intitulée "1999" parue en 2012 avait rencontré un grand succès auprès de son public, il se pourrait que le projet fasse à nouveau parler de lui.

Sur son compte Twitter, l’artiste a annoncé que l’on pourrait en effet bientôt écouter les morceaux de cette mixtape sur les sites de streaming comme Apple Music, Spotify ou encore Tidal cette année. Si nous n’avons pas encore de date précise, cela ne devrait pas tarder à arriver. Une nouvelle qui fait l’effet d'une bombe, surtout lorsque l’on sait que ses fans n’ont cessé de le solliciter à ce propos.

Histoire de continuer dans les bonnes nouvelles, le rappeur a également annoncé des nouveautés : ses morceaux avec son crew Pro Era ne devraient pas tarder à voir le jour également.

"So much music being released from the ERA this year. We been holding out way too long."