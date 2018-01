Frank Ocean tease encore son prochain album ?

L'artiste continue de nous mettre l'eau à la bouche...

Après avoir créé sa propre radio dans GTA V, Frank Ocean pourrait être entrain de continuer de teaser son nouveau projet.

Pour rappel, l’artiste avait annoncé qu'il sortirait cinq albums avant ses 30 ans, un âge qu’il a obtenu en novembre dernier avec quatre projets à son actif. Si le projet n’a pas vu le jour à la date fatidique, l’artiste avait affirmé que l’album était prêt.

Alors supercherie ou non, l’artiste continue de nous mettre l’eau à la bouche. Pas très actif dans les médias ni sur les réseaux sociaux, c’est quand même via son compte Tumblr que l’on a pu découvrir la photo d’un jeune homme portant une casquette sur laquelle on peut lire :

"If you liked 2017, you’ll love… 2018"

Ce qui signifie "Si vous avez aimé 2017, vous adorerez... 2018". Cela reste donc très énigmatique, mais il semblerait logique qu’il s’agisse là d’un petit indice concernant la sortie de ce fameux projet.

Si Frank Ocean n’a pas vraiment l’air très décidé à nous en dire plus pour le moment, il faudra s’armer de patience pour découvrir ce qui se cache derrière tout ça…