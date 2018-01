Sniper de retour ?!

Blacko, Tunisiano et Aketo seront sûrement bientôt réunis...

Après avoir tourné dans toute la France pendant presque un an à l'occasion du 10 ème anniversaire de leur dernier album, Sniper pourrait être de retour. Si l’on n’a pas entendu de projet commun depuis plusieurs années maintenant, le groupe pourrait être en train de préparer quelque chose de nouveau, ce qui semble être une suite logique.

Très actifs sur les réseaux sociaux, on a pu entendre Blacko affirmer pendant un "live" lors du nouvel an que les trois membres du groupe seraient de nouveau réunis sur un même projet cette année. On a pu également voir de nombreuses photos des trois rappeurs ensemble et de nombreuses vidéos tournés, comme celle ci-dessous dans laquelle on peut apercevoir un studio portable installé dans une chambre...

Si l’on ne se sait pas encore ce que Sniper nous prépare exactement, des nouvelles devraient vite arriver si l’on en croit les réseaux sociaux.

A suivre donc !