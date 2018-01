Lil Pump et Smokepurpp prennent une bonne résolution pour 2018 !

Il ne reste plus qu'à la tenir toute l'année et bien plus encore...

On le sait, il y a plusieurs mois la mort tragique du jeune Lil Peep d’une overdose a provoqué de nombreuses réactions de la part du Rap Game, quant à la prise de certains stupéfiants et notamment du Xanax. Et aujourd’hui, qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution ! Et c’est le cas du très jeune rappeur Lil Pump et de Smokepurpp qui ont tous les deux affirmé qu’ils arrêtaient la prise de Xanax en 2018 ! Pour l’interprète de "Gucci Gang", c’est sur Instagram que l’annonce a été faite. Dans une vidéo où on le voit s’enjailler pour la nouvelle année, le rappeur a laissé un message en légende, pour le moins explicite. "2018, on va être encore plus fou, je vous aime tous (par la même occasion, je ne prends plus de Xanax, fuck le Xanax en 2018)" Une déclaration à laquelle est venue s’ajouter celle de son pote Smokepurpp qui dans un tweet a décidé de "laisser le Xanax en 2017". Une annonce qui a donc ravi Travis Scott, puisqu’il est le fondateur du label "Cactus Jack Records" dont le jeune Smokepurpp fait partie. Une bonne résolution pour 2018 qui permettra aux deux artistes de se concentrer uniquement sur leurs musiques respectives et moins sur les drogues qui font toujours des ravages dans le milieu...