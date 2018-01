Quand Vald fait la promotion d'une campagne de crowdfunding...

A l'initiative? Ses réalisateur de clips fétiches!

Le prochain album de Vald « Xeu » sera disponible à partir du 2 février, ainsi la promotion a déjà commencé au travers de différentes vidéos diffusées sur ses réseaux sociaux.

Toutefois, une a particulièrement retenu l’attention du public puisque le rappeur d’Aulnay-Sous-Bois est mis en scène en train de se faire kidnapper, puis forcer de lire un message, incitant à participer à une opération de crowdfunding.

Cette campagne de financement participatif a pour but de récolter de l’argent afin de permettre au trio de réalisateurs Leïla Sy, Cristobal Diaz et Lucas “Kub” Fabiani de produire une trilogie de films, dont le thème est l’amour et qui s’intituleront « Je t’aim3 ». Cette série de films sera divisée en 3 parties : Attractions (avant l’amour, la rencontre), Au nom de la famille (pendant l’amour, le quotidien), et Entre Chien et Lou (après l’amour, la violence).

Mais finalement quel est le rapport entre Vald et cette triplette de réalisateurs ? Cristobal Diaz et Lucas Fabiani (Kub & Cristo) travaillent avec ce même Vald, depuis 2013, de cette union professionnelle est née une vingtaine de clips, mais ont surtout permis à l’artiste du 93 de se créer son propre univers visuel.

Si vous désirez, participer au projet, cela se passe juste en dessous. Concernant, Vald, le premier extrait de « Xeu » ne devrait pas tarder.