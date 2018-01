Juicy J révèle le nom et la cover de son nouveau projet !

La nouvelle mixtape du rappeur s'annonce lourde...

Histoire de commencer l’année en beauté, Juicy J a dévoilé, sur son compte Twitter, le nom et la cover de sa nouvelle mixtape. Intitulé "Shut Da Fuck Up", le projet sera produit par $uicideboy$ dont on a pu retrouver les cousins sur la précédente mixtape de Juicy J, "Highly Intoxicated", paru en septembre dernier.

Le producteur avait également déjà travaillé avec Juicy J sur le morceau "Freaky" avec A$AP Rocky, et la collaboration avait très bien fonctionné. "Shut Da Fuck Up" pourrait donc être de qualité...

La cover annonce d’emblée l'atmosphère du projet avec ses couleurs très relevées. Si ni la tracklist, ni la date de sortie n’ont été dévoilées pour le moment, on pourrait s’attendre à découvrir le projet bientôt d'après la publication du rappeur.

Il faudra donc attendre encore un peu pour savoir si le rappeur s'entourera d'autres artistes sur cette mixtape. Soyez prêts...