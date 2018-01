Young Thug prépare un nouveau projet !

Le rappeur collabore avec les producteurs TM88 et Southside...

Alors qu’un auditeur demandait au producteur TM88 des nouvelles sur Twitter, celui-ci a répondu qu’un projet nommé "Slime x Sizzle x 88" était prêt. L’album réunira donc les producteurs TM88 et Southside en collaboration avec Young Thug.

Une association plutôt explosive, surtout lorsque l’on connaît le travail respectif de chacun. De leurs côtés, Southside et Young Thug avaient déjà collaboré puisque "Danny Glover" n’est autre que le fruit de leur travail. Le producteur est aussi à l'origine de "Tunnel Vision" de Kodak Black ou encore de "I Get The Bag" de Gucci Mane avec les Migos.

TM88, quant à lui, avait produit le single de Lil Uzi Vert intitulé "XO Tour Llif3". L'union de ces deux producteurs et du rappeur pourrait donc créer une belle osmose.

Si l’on ne connaît pas encore la date de sortie officielle de ce projet, on peut penser qu’il ne devrait pas tarder puisqu’il est terminé. Il faudra donc quand même être patient pour en avoir la confirmation…