Jul récompensé avec ''La tête dans les nuages'' !

Le rappeur obtient un disque de platine...

Après avoir mis le feu à Marseille et à Paris, Jul continue à faire parler de lui, et pas n’importe comment. On a donc pu découvrir que son concert avait été retransmis sur la chaîne W9, et l’on apprend également que ce dernier vient d’obtenir un disque de platine. C’est donc 100 000 ventes ou équivalent streaming que Jul a obtenu avec son projet paru le 1er décembre 2017.

Un très beau score obtenu en peu de temps. Et la bonne nouvelle a été accompagnée d’une autre puisque Jul a dévoilé, le dernier jour de l’année, le visuel de sa trilogie intitulée "Henrico-Amigo-Délicieuse". Un clip que l'on vous laisse découvrir ci-dessus, pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de le voir.

Si l’on sait que Jul a prévu de faire une pause dans sa carrière d’artiste pour se concentrer sur la production, on dirait que ses fans ne sont pas prêts de le laisser partir…