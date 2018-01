Jok'air signe sur un nouveau label !

Une nouvelle étape pour le rappeur...

C’est via son compte Instagram que l’on a appris la nouvelle. Jok’air a décidé de quitter son label Arista (sous licence de Sony Music) pour rejoindre "Label Play Two" (affilié à Warner Music). C’est donc de nombreux artistes comme Maître Gims, Mc Solaar ou encore Vitaa que le rappeur s’apprête à rejoindre.

Un changement qui annonce du bon, surtout lorsque l’on sait que Jok’air sortira son premier album solo cette année. En effet, celui-ci avait annoncé la nouvelle le 14 juillet dernier. Si on ne connaît pas encore la date de sortie exacte de ce nouveau projet, on sait d’ores et déjà que l’ex membre de la MZ compte bien revenir en force. Après avoir sorti son EP "BigDaddyJok" le 24 février dernier puis "Je suis Big Ddaddy" en juin ; il avait annoncé vouloir se retirer un moment et prendre son temps pour travailler sur son album.

On vous laisse dévouvrir la publication dans laquelle l'artiste ne manque pas d'ajouter une petite touche d'humour...