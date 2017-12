Le projet ''Gnosis'' de Green Money est enfin disponible !

A 3 jours des fêtes de Noël!

Peu de couverture médiatique a été effectuée autour mais le dernier album de Green Money « Gnosis » est disponible depuis minuit.

L’artiste du 78 qui était arrivé dans le paysage du rap français, par l’intermédiaire de La Fouine, en étant signé chez Banlieue Sale a depuis fait son trou. Sans forcément avoir l’impact médiatique à la hauteur de son côté précurseur, Green Mo effectue son retour dans les bacs et en digital, plus d’un an après avoir sorti son dernier projet « CDC V ».

En tout cas, ce nouveau projet « Gnosis » est composé de 15 titres, et comporte des featurings éclectiques allant de La Hyène, Ya Levis Dalwear, R-One, Nala, Lil G et Willy Bank. L’ambiance du projet est particulière et propre à Green Money, légèrement futuriste, maîtrisant parfaitement les côtés planants et hardcores.

Des clips sont sortis afin de mettre des images sur le projet, notamment celui du morceau « Marie Juana », réalisé en noir et blanc, avec de nombreux effets de prises de vue :

En 2013, Green Money était arrivé avec le projet « Phantom », dans lequel l’artiste de Trappes se montrait précurseur, en prenant beaucoup d’avance sur le rap français, notamment dans le choix des productions et du développement visuel.

Si vous souhaitez savoir quelles seront les tendances et si Green Mo est toujours visionnaire, ce projet constituera un bon indicateur.