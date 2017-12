La collaboration Damso / Dadju se concrétise !

Les deux rappeurs prépareraient un morceau ?

Pas plus tard qu’hier, Dadju a publié une photo sur son compte Instagram qui en a intrigué plus d’un. On le voit accompagné de Damso, assis après un repas. Mais c’est la légende qui en dit le plus : "Comment s’appellerait le son ?…".

Une question qui fait l’effet d’une annonce, même si rien n’a été confirmé officiellement pour le moment.

En tout cas, un featuring entre ces deux artistes pourrait s’avérer être assez explosif, tant les univers son différents. En attendant d’en savoir un peu plus, on peut imaginer quel sera le titre de leur futur morceau et qui sait, cela leur donnera peut-être des idées ?

Si l’on ne sait pas encore ce que cela va donner, les deux artistes connaissent respectivement un grand succès ces temps-ci. Damso avec son dernier album "Ipséité" qui est triple disque de platine, sa participation à la B.O du film "Tueurs" ou encore avec l’hymne des Diables Rouges. Dadju, lui, avec "Gentleman 2.0" qui est aujourd'hui disque d'or.

On attend la suite avec impatience maintenant…