Nekfeu et Orelsan vont organiser un concert commun en 2018 !

Depuis le temps que les fans l'attendaient!

Souvent associés quand on parle de l’un ou de l’autre, Nekfeu et Orelsan avaient réalisé le fantasme de nombreux auditeurs en réalisant un featuring sur l’album « La fête est finie » du rappeur originaire de Caen. Précisons que sur ce morceau « Zone », le rappeur anglais Dizzee Rascal était également présent.

En tout cas, en 2018, une autre collaboration est prévue entre les deux artistes français, mais cette dernière aura lieu sur scène, au Zénith de Nancy, le 12 juillet 2018. La salle de concert Nancéenne présente l’avantage d’avoir un toit ouvrant et donc de proposer des concerts en extérieur. Ce qui sera idéal au mois de juillet, en plein été, et en pleine période de festivals.

Toutefois, nous n’en savons pas davantage concernant la possibilité d’une tournée nationale des deux artistes, et si cela a même été évoqué. Ce concert prévu pour le mois de juillet pourrait donc constituer une date unique et donc exceptionnelle.

Concernant les autres représentations prévues pour les deux artistes, Nekfeu sera présent au festival Marsatac, alors qu’Orelsan se produira aux Vieilles Charues et aux Printemps de Bourges et We Love Green.