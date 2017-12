Quand Lebron James valide le dernier album d'Eminem !

La rencontre entre deux légendes...

En tête des charts dans tous les pays du monde, l’album « Revival » d’Eminem n’en finit plus de faire parler, et c’était au tour de Lebron James d’y aller de son commentaire.

En effet, le joueur des Cavaliers de Cleveland a posté, hier soir, sur son compte Instagram, une vidéo de lui en train d’écouter l’intégralité du nouveau projet du rappeur de Detroit. Ce même projet qui semble avoir été validé par la star de la NBA, au vu de ses diverses réactions dans la vidéo.

La relation entre Eminem et Lebron ne date pas d’hier puisqu’en 2009, le second cité avait rappé sur l’instrumentale du morceau « Forever ». En 2011, Lebron James s’était à nouveau filmé dans les vestiaires, en train de se concentrer, en écoutant le morceau « The Way I Am ».

Vrais reconnaissent vrais.