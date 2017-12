Le fils de Donald Trump répond à Eminem !

Découvrez la publication de Trump Junior...

Alors que l’on a tous vu le freestyle très poignant d’Eminem le mois dernier, il semblerait que le fils de Donald Trump lui est répondu sur les réseaux sociaux. Ainsi, on a pu voir une publication sur son compte Twitter, plutôt piquante et sur le ton de l’humour. En effet l’hashtag qui suit la publication est bel est bien salé. Il reprend la célèbre phrase du rappeur et en profite pour le traiter de perdant.

"C'est un peu étrange qu'il admette s'être préparé sérieusement à affronter un homme politique de 70 ans. Probablement pas le meilleur look. Voilà pour le freestyle."

Eminem avait en fait dit dans une précédente interview qu’il attendait la réponse du président. Il a même déclaré avoir quelques punchlines de côté au cas où il se déciderait. Il faut croire que c'est le fils qui s'en est chargé.

En attendant, Slim Shady est toujours numéro un du top Itunes et Genius avec son 9ème album intitulé "Revival" et paru le 15 décembre dernier.