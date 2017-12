Le patron de TDE raconte comment il a découvert Schoolboy Q !

L'audace finit toujours par payer...

Qui ne connaît pas TDE ?

Ce label qui regroupe de grands artistes américains comme Ab-Soul, Jay Rock, Kendrick Lamar ou encore Schoolboy Q. Et bien le patron de ce label, Terrence "Punch" Henderson, a eu l’occasion de nous raconter le jour où il a rencontré Schoolboy Q.

A la base, il était ami avec MixedByAli, un ingénieur du son qui lui a donc donné l’accès aux locaux de Top Dawg Entertainment.

Un beau jour, alors qu’il était au studio, Schoolboy Q a commencé à rapper, ce qui n’a pas échappé au fondateur : "Un jour, il me sort un couplet sur l’un des beats les plus nuls que j’ai entendu de toute ma vie. Genre, le beat était composé de bruits de coups de feu. Mais il assurait trop. Je me disais ‘Wow, c’est assez fou.’ Du coup je lui ai dit de continuer à venir au studio et de continuer à rapper s’il voulait en faire son métier à plein temps.".

Aujourd’hui, le rappeur a déjà quatre albums à son actif. Il aura donc bien fait de choisir l’audace pour faire découvrir son talent…