Damso et Lomepal en cover des Inrocks !

Découvrez le "Best of 2017" des Inrockuptibles...

Comme tous les ans, les Inrockuptibles publient leur "Best of". Au programme ? Un retour sur les personnalités (acteurs, journalistes, chef, cinéaste, philosophe, plasticiens, musiciens) qui ont marqués l’année. On y retrouvera également les "Tops de la rédac".

Sur la couverture, on peut déjà lire quelques noms. Parmi eux, il y a Damso et Lomepal. Une belle opportunité pour les deux rappeurs qui ont su marquer nos esprits ces derniers mois.

Damso a en effet été très présents récemment. On l’a vu obtenir un triple disque de platine avec son album "Ipséité" (300 000 albums vendus, streamings, physiques et downloads confondus); au centre d’une polémique avec l’Hymne des Diables Rouges, mais aussi sur la B.O du film "Tueurs" ou encore avec ses multiples collaborations. Dems en aura fait couler des plumes !

Lomepal, quant à lui, vient d’obtenir un disque d’or avec 50 000 ventes ou équivalent streaming pour son album intitulé "Flip". Le jeune mc originaire de Paris aura su convaincre son public cette année. Pas énormément médiatisé, le rappeur semble avoir quand même une fanbase très fidèle et convaincue de son talent. Il devrait faire beaucoup plus parler de lui en 2018. D’ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, une réédition de son projet est disponible depuis trois semaines !