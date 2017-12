Kendrick Lamar continue dans la mode !

Découvrez la collaboration entre rappeur et la célèbre marque...

On connaît bien l’amour que Kendrick Lamar voue à la mode. Ainsi, on a déjà pu le voir apporter sa touche personnelle en collaborant avec la marque Reebok. Il avait en effet imaginé une capsule pour celle-ci intitulée "Kendrick Lamar x Reebok Club C 85".

Cette fois-ci, on a pu découvrir sur son compte Instagram une nouvelle annonce. Le rappeur de Compton s’apprête à travailler à nouveau avec Nike ! En effet, le rappeur avait déjà créé une paire de chaussures toute rouge pour eux il y a quelques temps, avec ses initiales apposées à l’arrière.

Aujourd’hui, il s’agit d’une nouvelle paire se sneakers, à son image. Il faut dire que le résultat est canon. Si nous ne connaissons pas encore la date de commercialisation de la paire de chaussures ni le prix, cela ne devrait ne pas tarder.

Un petit conseil : restez bien à l’affût, les "CORTEZ KENNY" ne devraient pas faire long feu.