Joe Budden s'est fait renvoyer !

Le chroniqueur ne viendra plus donner son avis dans "Everyday Struggle"...

Le 11 décembre dernier, on vous parlait des Migos qui s’en prenaient à Joe Budden. Pour rappel, le groupe originaire d’Atlanta, en querelle avec l’ex membre de Slaughterhouse aujourd’hui chroniqueur dans l’émission "Every Day Struggle", avait déclaré vouloir sortir un clip dans lequel il le tournerait en dérision, avec ses collègue…

Et bien ça y est, la vidéo est sortie, et le moins que l’on puisse dire c’est que Quality Control, Quavo et Lil Yachty n’y ont pas été de main morte. Ainsi, on a pu découvrir la parodie de l’émission avec ceux qu’ils appellent les "Old Rappers Struggling" qui signifie "Vieux rappeurs qui galèrent"…

Intitulé "Ice Tray", le clip se moque de Joe Budden qui vient de se faire remercier de l’émission. Si de nombreuses personnes ont pris son absence pour un congé paternité, ce n’est pas le cas. Le journaliste n’est en effet plus le bienvenu dans l’émission qu’il aurait lui-même imaginé :

"J’ai créé ce show… j’en créerai un nouveau si le besoin est… & un autre & un autre…. c’est quand tu ne PEUX PAS créer que tu avances SANS intégrité…"

Il faut dire qu’il n’est pas du genre à mâcher ses mots. On se souvient notamment de son témoignage sur le morceau "Untouchable" tiré du nouvel album d’Eminem, "Revival".

Le franc parler de Joe Budden n’aura pas plu à tout le monde…