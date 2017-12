Jeremih et Chance the Rapper font une surprise de Noël !

Découvrez la version Deluxe de "Merry Christmas Lil’ Mama"...

Alors que l’on vous annonçait ce matin que Chance the Rapper et Jeremih ont sorti un extrait de leur mixtape hier soir; cette fois-ci c’est la sortie de l’intégralité de leur projet que nous tenons à vous révéler ! Cette publication est en effet une surprise totale, la date n’avait pas été annoncée auparavant.

Intitulée "Merry Christmas Lil’ Mama", la mixtape fait suite à celle de 2016. Composé de 9 titres, le projet était téléchargeable gratuitement, au même titre que celui de cette année qui vient donc compéter le premier.

Comme précédemment, on ne peut que constater à quel point cette collaboration fonctionne bien. Ainsi, vous pourrez y retrouver des titres comme "Ms. Parker" que l’on a déjà pu découvrir en avant-première; mais aussi 8 autres titres reflétant tous l’univers de noël et qui sauront vous accompagner pendant cette période de fêtes. Si la couleur est old school, l'ambiance, elle, est chaleureuse.

Pour écouter l’intégralité du projet, ne perdez pas de temps, c’est par ici !