Dehmo se prend pour un ''Rolling Stones'' !

Découvrez le nouveau clip de Dehmo : "RS" extrait de son EP "Poetic Bendo"...

"Je vis, je marche dans la zone

À l'aquarium où j'me pose

J'suis comme un poisson dans l'eau

Nique ta clique et nique ton hall"

Alors que les membres de la MZ, se sont séparés depuis pas mal de temps maintenant, on a pu retrouver Dehmo en solo en 2016 avec son premier EP intitulé "Ethologie".

Pas plus tard qu’il y a quelques jours, l’artiste a sorti un nouveau clip, "R.S", pour l’abréviation de "Rolling Stones". Une vidéo qui est le tout premier extrait de son futur projet : "Poetic Bendo", son deuxième EP solo donc, dont la sortie est prévue pour le 19 janvier 2018.

Si l’on sait déjà que le projet contiendra 9 titres, il semblerait que Dehmo trouve de plus en plus sa couleur. On sent une vibe différente déjà dans ce premier extrait dont le visuel est très réussi. Réalisée par KMF productions, la vidéo nous laisse voir le rappeur dans la maîtrise des émotions qu’il souhaite faire passer au milieu du brouillard.

Il n’y a plus qu’à attendre la sortie de son EP pour voir si les autres titres auront la même teneur…