P.Diddy se dit prêt à racheter les North Carolina Panthers !

Il veut mettre un peu de diversité au sein de la NFL...

En octobre dernier, Sean Combs avait déjà dévoilé son envie de racheter une franchise de NFL ! Aujourd’hui, son rêve pourrait devenir réalité puisque récemment, le rappeur a appris que les Carolina Panthers étaient en vente.

En effet, dans un long communiqué, le propriétaire de la franchise a informé hier de son intention de vendre sa franchise à hauteur de 2 milliards de dollars à la fin de la saison régulière.

Une info qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd puisque Puff Daddy s’est empressé de relayer l’information sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où dans une vidéo, il a affirmé qu’il était sérieusement concentré sur ce dossier dans le but de changer les mentalités et d’apporter un peu de diversité au sein de la ligue !

Il a affirmé qu’il serait le meilleur dirigeant de franchise que la ligue n'ait jamais connue et a rajouté que dès son rachat, il commencerait par recruter le célèbre quarterback Colin Kaepernick, connu pour avoir boycotté l’hymne national en posant un genou à terre, dans le but de protester contre les violences policières faites aux afro-américains...

Un acte qui lui a valu d’être mis à l’écart dès le début de la saison, du coup ce dernier s’est dit prêt lui aussi à investir dans le projet et à rejoindre Diddy pour ce qui semble être la collaboration du siècle !

En attendant le prix reste tout de même très élevé, près de 2 milliards de dollars ! Difficile de savoir si P.Diddy, requin des affaires aguerri, détient cette somme...

Mais une chose est sûre, le producteur américain ne semble pas être seul dans ce gros projet puisqu’en plus de Colin Kaepernick, c’est Stephen Curry, le meneur star des Warriors de Golden States, qui se dit chaud à rejoindre l’affaire !