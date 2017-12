XXXTentacion touche un peu plus le fond !

Le rappeur risque très gros lors de son procès...

La situation s’aggrave pour XXXTentacion qui vient de voir huit nouveaux chefs d’accusation s’ajouter aux sept pour lesquels il est actuellement emprisonné...

En effet, le rappeur attend son procès en prison depuis plusieurs jours, un procès qui fait suite à une affaire de violences conjugales envers son ex petite-amie.

Mais selon TMZ, ce n’est pas tout ! En plus des accusations de violences physiques, strangulations, menaces, emprisonnement et harcèlement dont il fait face, le rappeur est à nouveau incriminé pour une histoire de falsification de témoin et de tentatives de subornation de témoin.

En effet, lors des faits qui remontent à octobre 2016, X avait tenté de convaincre celle qui partageait sa vie à ce moment là de ne pas témoigner contre lui lors du procès.

Alors qu’il était derrière les barreaux, le rappeur aurait eu quelques échanges téléphoniques avec cette dernière, des échanges récupérés par les enquêteurs puisque celui-ci était sur écoute.

Un détail assez gros qui vient donc enfosser le clou pour l’artiste kainri qui va donc devoir faire face à 15 chefs d’accusation lors de son procès... Et on rappelle qu’aux États-Unis, les peines sont cumulables, à la différence d’en France où le tribunal ne retient que la plus lourde !

Du coup, XXXTentacion risque presque dix ans de prison si jamais la justice le reconnaît coupable dans cette affaire... Une peine qui pourrait l’éloigner un bon moment des studios et qui ralentirait l’avancée de sa carrière pour celui qui prévoyait de balancer 3 nouveaux projets en 2018 !

Pour le moment, aucune date de procès n’a été dévoilée. Le rappeur a donc le temps en prison pour réfléchir sur ses agissements et pour préparer au mieux sa défense, une défense dont il aura cruellement besoin le jour J...