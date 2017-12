La 35 ème cérémonie des AVN Awards annonce la venue de Lil Wayne !

Le rappeur devrait être bien entouré en janvier prochain...

Weezy n’est décidément pas un rappeur comme les autres ! Alors qu’il a annoncé la sortie prochaine de sa mixtape "Dedication 6", voilà qu’il devrait faire à nouveau parler de lui mais tout autre chose !

En effet, Lil Wayne devrait assurer le show lors de la 35 ème cérémonie des AVN Awards, la version pornographique des Oscars si vous préférez...

C’est en tout cas ce que le magazine a dévoilé sur les réseaux sociaux, il devrait être présent en tant qu’invité et non en tant que participant, on vous rassure !

Le rappeur sera donc présent sur scène du 24 au 27 janvier prochain à l'Hard Rock Hôtel et Casino de Las Vegas dans le Nevada. Il viendra donc poursuivre cette sorte de tradition puisque lors des deux années précédentes, c’est Wacka Flocka Flame et Flo Rida qui s’étaient représentés sur scène lors de la 33 ème et 34 ème cérémonie...

Rendez-vous donc en Janvier 2018 pour voir la prestation de Weezy ou tout simplement se rincer l’œil !